Politioptagelse viser anholdelse af George Floyd i Minneapolis

Videooptagelser fra et kamera, som en politimand i Minneapolis havde fastspændt på kroppen, viser for første gang trin for trin, hvordan George Floyd blev anholdt, inden han kort efter blev kvalt mod asfalten, da en politimand pressede sit knæ mod hans hals.

Det skriver Daily Mail i netavisen MailOnline.

Protester mod racisme og politivold har stået på, siden Floyd døde i politiets varetægt 25. maj i Minneapolis.

Videooptagelserne viser, at politifolk retter deres skydevåben mod Floyds hoved, hvorefter han grædende bringes over til en af politiets patruljevogne.

Det er første gang, at der offentliggøres optagelser, som viser rædslen, der var malet i Floyds ansigt, i samme øjeblik han blev stoppet af politiet.

Daily Mail har eksklusivt fået fat på optagelserne fra politibetjentene Thomas Lane og Alex Kuengs "bodycams" (kropskameraer).

De to politifolk var med til at foretage den brutale anholdelse.

Floyd døde, efter at politimanden Derek Chauvin i næsten ni minutter pressede hans hals ned mod jorden med sit knæ.

Optagelserne af selve anholdelsen viser, at Floyd med det samme beder om at blive skånet for at blive dræbt eller såret.

- Officer, vær venlig ikke at skyde mig. Jeg beder dig inderligt om at lade være, siger han på optagelsen.

Optagelserne viser også, hvordan Floyd gør modstand og kæmper imod, da politifolkene forsøger at tvinge ham ind p bagsædet af deres patruljevogn. Han siger, at han lider af klaustrofobi og angst.

I videoens begyndelse ses Lane banke på Floyds bilvindue med en lygte. I samme øjeblik Floyd åbner døren, trækker Lane sin pistol og retter den mod den 46-årig Floyd, som beder ham lade være med at skyde.

- Jeg ser dig i øjnene. Vær venlig ikke at skyde mig. Jeg har lige mistet min mor, siger han.

Floyd hulker flere gange, da politifolkene trækker ham ud af bilen og lægger ham i håndjern.

Floyds pårørende har senere sagt, at han havde mentale problemer og var bange for politiet.

Efter at politifolkene forgæves har forsøgt at skubbe Floyd ind i patruljebilen, ligger han pludselig på fortovet med Chauvins knæ i nakken.

Floyd kalder på sin mor og siger, at han ikke kan trække vejret. Hans stemme bliver svagere. Han siger endda, at "jeg kommer sikkert til at dø sådan her".

En dommer i Minneapolis har afgjort, at de 18 minutter lange optagelser kun måtte ses i retsbygningen, men udskrifter fra dem er tidligere offentliggjort.

Politiet var tilkaldt, fordi Floyd havde forsøgt at købe cigaretter med en falsk 20 dollarseddel.

