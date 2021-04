Politireform i USA er udfordret trods dom i George Floyd-sag

Det er svært at ændre amerikansk politi, der er meget lokalt forankret, vurderer lektor og professor.

Der faldt tirsdag dom mod den tidligere politibetjent Derek Chauvin, som blev kendt skyldige i alle anklager i sagen om den sorte amerikaner George Floyds død.

Selv om Chauvin blev kendt skyldig, er mulige ændringer i det amerikanske politi svære at spå om. Det vurderer to eksperter efter domsafsigelsen.

Der er i øjeblikket et lovforslag i Kongressen, som blandt andet skal forbyde den manøvre, Derek Chauvin brugte til at holde George Floyd nede i over ni minutter.

Men det er svært for den føderale regering at gennemføre politireformer.

Det vurderer Jørn Brøndal, som er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Hovedudfordringen er, at politiet er lokalt forankret. Det vil sige, at selv om man fra central hånd gerne vil se forandringer, så er de svære at gennemføre, fordi politiet hører hjemme i delstaterne, siger han.

Lovforslaget er vedtaget i Repræsentanternes Hus, hvor demokraterne har et flertal. Men i Senatet står republikanerne og demokraterne lige. Her er forslagets fremtid mere uvis, selv hvis de nødvendige 60 stemmer er der.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Det er svært at sige, hvor meget regeringen i Washington kan gøre ved politiets arbejde, eftersom vi taler om hundredvis af forskellige politikorps, siger han.

George Floyd døde 25. maj sidste år. Derek Chauvin havde sit knæ på Floyds hals i over ni minutter under en voldsom anholdelse i byen Minneapolis i Minnesota.

En af anklagerne er det, som i USA kaldes "second degree murder". Det betyder, at han utilsigtet har forårsaget Floyds død, imens han begik en alvorlig kriminel handling. I dette tilfælde uretmæssig brug af magt.

Selv om der bliver skudt flere hvide amerikanere af politiet, er det mere end dobbelt så sandsynligt at blive skudt af politiet, hvis du er sort amerikaner. Det viser tal fra avisen The Washington Post.

/ritzau/