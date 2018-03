Krigen i Syrien er blevet abstrakt: Politisk spil fjerner fokus fra ofrene

I dag er det syv år siden, at krigen i Syrien begyndte. Siden har op mod to tredjedele af befolkningen måttet flygte fra deres hjem, og 511.000 mennesker er dræbt. Men omverdenen magter ikke tragediens omfang, og det gør det svært at sikre den nødvendige hjælp

Gennem syv år er billeder af syrere på flugt gået verden rundt. Siddende på høje, sammenstuvede læs af slidte poser og farverige tæpper på vej gennem Syrien for at søge tilflugt. Gående langs de europæiske motorveje med samme formål. Og de flygter stadig.

Efter syv års krig bliver der stadig kæmpet så intenst flere steder i Syrien, at folk er bange for deres liv og sikkerhed. Det gælder især omkring Ghouta øst for Damaskus og i Afrin. Alene i januar er over en kvart million mennesker registreret af FN som nye fordrevne.