Politiske grupper presser på for skat på Google og Apple

Grib momentet og få vedtaget global minimumsskat på digitale og ikkedigitale selskaber, mener EU-Parlamentet.

EU-Parlamentet presser på for at udnytte et momentum, der aktuelt er opstået med et udspil fra USA, for en selskabsskat på internationalt plan.

I en initiativbetænkning, som medlemmerne onsdag stemmer om, appelleres der desuden til, at EU-Kommissionen skal fremsætte et forslag om skat på digitale tjenesteudbydere, hvis det ikke lykkes i internationalt regi.

- Det er på høje tid, at vi beskatter digitale og ikkedigitale tjenester på samme niveau, siger chefforhandler Andreas Schwab fra den store kristendemokratiske og konservative gruppe (EPP) under debatten.

Tyskeren mener, at USA's genindtræden i forhandlinger i både G20 og OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) har skabt et momentum. Det skal udnyttes.

USA's finansminister fremlagde i begyndelsen af april et udspil. Deri lægges op til en global minimumsskat på 21 procent. Det vil også gælde store digitale selskaber som Google og Apple.

I Europa har man hidtil arbejdet med en skitse for en selskabsskat på 12,5 procent. I flere EU-lande lokker man samtidig store digitale selskaber til med skatter på langt under en procent. Irland er et eksempel.

Kira Marie Peter-Hansen (SF) siger i parlamentet, at hun end "ikke havde drømt" om et forslag som det fra USA.

- Men hvorfor kommer det ikke fra os i EU? Måske skyldes det, at flere af EU's medlemslande tjener styrtende med penge på at tiltrække internationale selskaber med en alt for lav selskabsskat, siger parlamentarikeren.

I initiativbetænkningen lægges op til, at uanset udfaldet af forhandlingerne i G20 og i OECD, så skal EU være klar til at fremsætte et forslag for en digital skat inden udgangen af 2021.

Det har også formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, lovet flere gange.

I et ændringsforslag til betænkningen minder parlamentariker Niels Fuglsang (S) om, at EU-landene på et topmøde i marts udtrykte støtte til en digital skat. Som en egenindtægt i EU.

- Med denne aftale er jeg for første gang optimistisk. Jeg kan se et bredt flertal i Europa-Parlamentet støtte en effektiv minimumsselskabsskat på internationalt niveau, siger Fuglsang i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Med en initiativbetænkning kan EU-Parlamentet lægge pres på EU-Kommissionen. Kommissionen skal reagere inden tre måneder. Men den er ikke tvunget til at følge opfordringen.

I Dansk Erhverv har man svært ved at se pointen i betænkningen fra EU-Parlamentet, når det gælder en international minimumsskat for selskaber.

- For det første er et arbejde allerede undervejs i OECD, som EU må forventes at tilslutte sig. USA's forslag handler desuden ikke om en generel minimumsbeskatning. Det er en udvidelse af deres Gilti-beskatning, som minder om de CFC-regler, som vi allerede har i Danmark og resten af EU, siger skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Ravn.

CFC er regler, der beskatter blandt andet finansiel aktivitet, som er placeret i lande med lav skat.

Jacob Ravn tilføjer, at en generel minimumsbeskatning af selskaber vil kræve en beslutning i EU om en fælles selskabsskattebase.

Det er ti år siden, at EU-Kommissionen første gang fremlagde et forslag om dette (CCCTB). Blandt andet danske regeringer har blokeret det.

/ritzau/