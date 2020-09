Politiskud mod sort mand vækker vrede i Los Angeles

Aktivister opfordrer til protester i Los Angeles, efter at en sort mand blev skudt flere gange af politifolk.

Black Lives Matter-bevægelsen opfordrer til protester tirsdag i den amerikanske millionby Los Angeles, efter at en sort mand mandag blev skudt i en konfrontation med politiet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den nu afdøde mand, der er identificeret som den 29-årige Dijon Kizzee, cyklede i et beboelseskvarter i den sydlige del af byen, da betjente forsøgte at stoppe ham på grund af en forseelse, oplyser politiet.

Kizzee smed cyklen fra sig og løb fra stedet. Da han blev indhentet, slog han ifølge myndighedernes forklaring en af betjentene i ansigtet og smed en tøjbylt fra sig.

Betjentene bemærkede, at der var et halvautomatisk håndvåben blandt tøjet, og derefter skød de personen, oplyser Brandon Dean fra Los Angeles County Sheriffs Department.

Skudepisoden kommer på et tidspunkt, hvor der i mange byer har været demonstrationer mod politivold over for sorte efter en hvid betjents drab på den sorte George Floyd under en anholdelse i maj.

Ifølge advokat Ben Crump, som repræsenterer familien, blev Dijon Kizzee skudt over 20 gange. Han opfordrer i et tweet øjenvidner til at kontakte ham.

- Betjentene henrettede i bund og grund en mand, som kørte på sin cykel, siger en lokal aktivist ved navn Najee Ali til Los Angeles Times.

- De vil sige, at han havde et våben, men det, de ikke vil sige, er, at han ikke våbnet på sig. Han pegede ikke med våbnet. Der var ingen grund for betjentene til at skyde.

Den 52-årige Alida Trejo var i gang med at sy, da hun fra sit vindue så en mand blive forfulgt af en betjent.

Af nysgerrighed gik hun udenfor og nåede at se en betjent forsøge at anholde Kizzee. Naboer råbte til Kizzee, at han ikke skulle gøre modstand og opfordrede betjenten til ikke at affyre sit våben.

- De siger, at manden slog betjenten, men det så jeg ikke ske, siger Trejo til avisen.

Derefter blev der skudt.

- Jeg hørte måske 8-11 skud. Selv da manden lå på jorden, skød de ham igen.

/ritzau/