Polsk anklager efterforsker færgesag som drab og selvmord

Anklagemyndigheden i den polske by Gdansk efterforsker nu to dødsfald - den polske mor og søn, der faldt i vandet fra en færge på vej fra Polen til Sverige torsdag - som drab og selvmord.

Det skriver det polske nyhedsbureau PAP ifølge det danske netmedie polennu.dk.

En talskvinde for anklagemyndigheden bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at sagen nu efterforskes som "drab på et barn og morens selvmord".

Der var ikke umiddelbart yderligere oplysninger.

Fredag meddelte den svenske anklagemyndighed i Karlskrona - hvor færgen var på vej til - at der er indledt en drabsefterforskning.

Fra svensk side lød det videre, at der ikke var en mistænkt i sagen.

Efterforskningen har som mål at klarlægge, hvad der er sket, skrev anklager Stina Brindmark i en kortfattet pressemeddelelse.

Svensk politi har efterlyst vidner, som har set, hvad der skete på dækket. Men umiddelbart har ingen henvendt sig.

Både passagerer og besætning er blevet afhørt. Men det er endnu ikke lykkedes at finde nogen, der så, hvad der skete.

Dog har politiet set optagelser fra færgens overvågningskameraer, og de billeder bekræfter hændelsesforløbet, har svenske anklagere oplyst til nyhedsbureauet TT.

Torsdag slog besætningen på færgen "Stena Spirit" alarm, da et barn torsdag eftermiddag tilsyneladende faldt over bord, og barnets mor efterfølgende tilsyneladende sprang i vandet efter barnet.

En større redningsoperation blev sat i værk.

Efter godt en time i vandet blev begge fundet i bevidstløs tilstand. De blev bragt med helikopter til et sygehus i Sverige, men blev siden erklæret døde.

Der er tale om en syvårig dreng og hans mor, som er i 30'erne. Begge er polske statsborgere.

