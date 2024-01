Polsk eksminister optrapper spændinger med sultestrejke

Den polske politiker Mariusz Kaminski, som er blevet tilbageholdt og fængslet, har onsdag indledt en sultestrejke, meddeler han i en erklæring.

Kaminski blev anholdt tirsdag, da politi gik ind i præsidentpaladset i Warszawa med en retsordre, der beordrede dem til anholde Kaminski, som er tidligere indenrigsminister. Også Kaminskis viceminister Maciej Wasik blev anholdt. Det skriver Reuters.

En talsmand for den polske justitsminister afviser påstande om, at Kamisnki og Wasik er politiske fanger.

De to anholdte er begge fra det store nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS), som i otte år har siddet på magten i Polen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med anholdelsen af dem er en strid mellem den nye regering under premierminister Donald Tusk og den siddende præsident Andrezej Duda blevet optrappet.

De to anholdte talte med journalister ved præsidentpaladset tirsdag, inden de blev anholdt.

- Vi gemmer os ikke, sagde Kaminiski.

Præsident Andrzej Duda, som også tilhører Lov og Retfærdighed, havde indbudt politikerne til en ceremoni samtidig med at politiet ankom til deres hjem for at anholde dem.

Kaminiski og Wasik er begge dømt for magtmisbrug under deres partis første regeringsperiode tilbage i 00'erne. Præsident Duda benådede dem i 2015. Men landets højeste domstol ophævede i juni benådningerne og gav ordre til en ny retssag.

En anholdelsesordre blev først udstedt i denne uge og sker i forbindelse med den dybe strid mellem Tusks nye koalitionsregering og det højrenationale parti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tusk, som anklager Duda for lovbrud, kræver, at præsidenten stopper "dette spektakel, som fører til en meget farlig situation".

- Jeg ønsker blot, at præsidenten skal være klar over, at hans politiske venner har snydt ham, har Dusk udtalt ved et pressemøde.

Polens tidligere premierminister Mateusz Morawiecki har betegnet de to anholdte som "politiske fanger".

/ritzau/Reuters