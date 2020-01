Oswiecim i det sydlige Polen er en 850 år gammel by med 40.000 indbyggere, et voksende kulturliv og det officielle tilnavn ”fredens by”. Men i resten af verden er Oswiecim kendt som den nazistiske udryddelseslejr Auschwitz, hvor over en million mennesker mistede livet. Vi forsøger at leve et normalt liv, men fordomme gør det svært, siger 21-årige Dawid Karlik