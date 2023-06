Polsk minister kalder EU-Domstolen korrupt efter ny dom

Den polske justitsminister, Zbigniew Ziobro, fordømmer mandag eftermiddag en afgørelse om, at en polsk retsreform er i strid med EU-retten.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Dommen blev ikke skrevet af dommere, men af politikere, fordi den udgør en klar overtrædelse af de europæiske traktater, siger Ziobro og tilføjer:

- EU's øverste domstol er korrupt. Domme bliver forfattet på jagtture og under festmiddage, hvor alkoholen flyder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge AFP kommer justitsministeren ikke med nogen beviser for, at EU-Domstolen skulle være korrupt.

Han hævder, at europæiske medier skal have afsløret den "gigantiske korruptionsskandale" for et par år siden, skriver nyhedsbureauet.

Afgørelsen, der kom fra EU-Domstolen tidligere mandag, handler om en reform af domstolene i Polen fra 2019.

Den har kastet Polen ud i en årelang strid med EU, som mener, at de polske domstole efter reformen ikke længere er uafhængige.

Sagen kom første gang for retten i 2021. Her faldt resultatet ud til EU-Kommissionens fordel, hvorefter Polen appellerede til den øverste instans, EU-Domstolen.

Den polske regering har tidligere afvist at trække reformen tilbage og har beskyldt EU for at tromle Polen.

/ritzau/