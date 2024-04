Polsk præst får 18 måneders fængsel efter mislykket orgie

En præst blev tirsdag idømt 18 måneders fængsel i Polen i forbindelse med, at en mand kollapsede under et orgie i hans hjem.

Det skriver det statslige polske nyhedsbureau Pap.

Manden kollapsede, efter at han havde taget for mange piller mod rejsningsproblemer.

Da en af orgiets deltagere ringede til en ambulance, blev ambulanceredderne nægtet adgang til hjemmet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var først, da politiet blev tilkaldt, at ambulanceredderne fik mulighed for at behandle manden.

Konkret er præsten blevet dømt for seksualforbrydelser, for at have forsynet manden med pillerne, og for ikke at have hjulpet en person, der var i livsfare.

Det er uklart, præcist hvilken seksualforbrydelse der er tale om.

Det lokale stift i Sosnowiec i det sydvestlige Polen er ikke vendt tilbage på en henvendelse om en kommentar.

Præsten skal desuden betale ofret en erstatning på 15.000 polske zloty, der svarer til omkring 26.000 kroner.

Derudover skal han betale et ukendt beløb til en fond, der hjælper ofre for kriminalitet generelt.

Retssagen fandt sted bag lukkede døre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Pap har præsten ikke tænkt sig at anke sin dom.

Stiftet i Sosnowiec har været ramt af skandale, siden medierne begyndte at rapportere om orgiet i byen Dabrowa Gornicza sidste år.

Vatikanet oplyste umiddelbart efter de første forlydender om sagen, at den lokale biskop var trådt tilbage. Der blev dog ikke oplyst en årsag.

Præsten, der er blevet idømt 18 måneders fængsel, blev bortvist sidste år.

Der bor cirka 120.000 indbyggere i Dabrowa Gornicza, som ligger omkring tre timers kørsel fra hovedstaden Warszawa.

/ritzau/Reuters