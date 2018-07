Polsk premierminister: EU-kritik af dommerlov er uberettiget

EU truer Polen med retssag for indgreb mod dommere. Polens premierminister kalder ny lov et medlemslands ret.

Polens omstridte reform af landets højesteret er ikke i strid med EU's standarder for uafhængige retssystemer.

Hvert medlemsland har ret til at forme deres eget retssystem, som det passer med landets traditioner.

Det fremfører Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, onsdag i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

- Europæisk suverænitet kan ikke indebære at opbygge Den Europæiske Union på bekostning af medlemslandenes styrke, for styrken af det suveræne Europa stammer fra styrken af dets medlemmer, siger Morawiecki.

Han er som den ottende EU-leder inviteret til parlamentet for at tale om fremtidens Europa.

Men den polske premierministers besøg bliver overskygget af en ny polsk lov, som trådte i kraft tirsdag. Loven kan betyde, at mere end en tredjedel af landets højesteretsdommere bliver afsat.

Det er et brud mod retsstatens principper, mener EU-Kommissionen, der truer Polen med en retssag.

Men ifølge den polske premierminister skal medlemslandene i stedet overkomme hinandens forskelligheder og give plads til dem.

Det kan medføre, at Den Europæiske Union igen kan blive et symbol på den europæiske drøm.

- Vi bliver nødt til at genopbygge tilliden til det europæiske projekt. Det kræver en ny demokratisk opvågning.

- Folk har et frihedsgen, og de vil selv bestemme deres fremtid, siger Mateusz Morawiecki.

Polens nye lov nedsætter pensionsalderen for dommere i landets højesteret fra 70 til 65 år. Det betyder, at 27 ud af de nuværende 72 højesteretsdommere kan blive tvunget til at træde tilbage.

Nuværende højesteretsdommere kan bede om at få deres mandat forlænget ud over den nye pensionsalder. Men det er op til premierminister Morawiecki at afgøre, hvilke dommere han ønsker at forlænge.

EU-Kommissionen har mandag sendt en åbningsskrivelse til Polen, som skal besvares inden for en måned.

Åbningsskrivelsen indeholder kommissionens vurdering af, hvordan polsk lov bryder retsstatens principper.

Det er første skridt mod en mulig retssag ved EU-Domstolen.

Ifølge Mateusz Morawiecki er Polen et af de første lande, som har givet kvinder stemmeret. Det viser, at Polen går meget op i retsstatens principper, lyder det.

Denne holdning bliver, der ikke taget godt imod blandt medlemmerne af parlamentet.

Flere har under debatten med Morawiecki erstattet deres navneskilte med skilte, hvorpå der står "rule of law" - på dansk retsstatens principper.

/ritzau/