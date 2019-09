Polsk prideparade får politihjælp mod voldelige demonstranter

Der blev kastet flasker og æg mod en prideparade i det østlige Polen, hvor politiet mødte talstærkt op.

Hundredvis af moddemonstranter mødte lørdag op i et forsøg på at blokere en prideparade i den største by i det østlige Polen, Lublin.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

De kastede blandt andet flasker og æg mod paradens deltagere, beretter en journalist fra nyhedsbureauet AFP.

Lublin, hvor paraden foregik, ligger cirka 170 kilometer sydøst for den polske hovedstad, Warszawa.

De fremmødte LGBT-personer viftede med regnbueflag og fremviste blandt andet bannere med teksten "Homofobi truer polske familier".

Politiet brugte tåregas og vandkanoner for at holde moddemonstranterne tilbage. Flere af dem blev også anholdt.

Tidligere på ugen omstødte en polsk domstol Lublins borgmesters beslutning om at forbyde lørdagens parade. Borgmesteren, Krzysztof Zuk, forklarede oprindeligt, at forbuddet var grundet sikkerhedshensyn.

Rettigheder for seksuelle minoriteter er et stort emne i Polen frem mod næste måneds parlamentsvalg i landet. Det holdes 13. oktober.

Jaroslaw Kaczynski, der er formand for Polens nationalkonservative regeringsparti, Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS), har tidligere rettet kritik mod, hvad han kalder et "omrejsende teater" af LGBT-aktivister.

I juli blev en prideparade i den østpolske by Bialystok angrebet af fodboldhooligans - flere af dem fra den yderste politiske højrefløj.

Den polske ærkebiskop Marek Jedraszewski har også bidraget til den ophedede diskussion om homoseksuelles rettigheder.

Han kalder prideparaderne for "en ny plage, der vil overtage vores sjæl, hjerter og ånd. Det er ikke en rød plage, men en regnbuefarvet plage". Med den røde plage henviser ærkebiskoppen til kommunisme.

Hans kommentarer fik flere til at forlange hans afgang, skriver AFP.

/ritzau/