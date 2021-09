Polsk region sløjfer LGBT-frit område efter pres fra EU

En region i det sydlige Polen har skrottet en vedtagelse om at bekæmpe "LGBT-ideologi".

Det sker, efter at EU har truet med at fjerne den økonomiske støtte til området.

Det skriver det polske nyhedsbureau Pap.

Regionen Swietokrzyskie er én blandt næsten 100 kommuner og regioner i landet, der har kaldt sig "fri" for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede.

Seksuelle minoriteters rettigheder er blevet en kampplads i det stærkt katolske Polen. Godt hjulpet på vej af en nationalkonservativ regering.

Det har bragt Polen på kollisionskurs med EU, der holder fast i, at det bryder europæisk lov. At det er forbudt at diskriminere folk på grundlag af deres seksualitet.

Ved en afstemning onsdag i Swietokrzyskie blev det besluttet at ophæve en vedtagelse fra juni 2019 om et LGBT-frit område.

Beslutningen kom, efter EU-Kommissionen tidligere i september skrev til fem lokale forvaltninger. Her blev de opfordret til at fjerne de kontroversielle forordninger.

Hvis de ikke gør det, bliver store EU-støttebeløb sat i bero. Pengene er afsat under EU's genopretningsfond efter covid-19. Det handler om mange millioner kroner.

- EU har understreget, at det er imod paragraf 2 i Traktaten om Den Europæiske Union at erklære områder, arbejdspladser eller servicevirksomheder for LGBT-frie, måtte lederen for den sydpolske region, Andrzej Betkowski, fortælle.

/ritzau/dpa