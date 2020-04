Polsk sundhedsminister vil udskyde præsidentvalg til 2022

Polsk præsidentvalg står til afholdelse 10. maj, men flere, heriblandt sundhedsministeren, ønsker udsættelse.

Polens sundhedsminister, Lukasz Szumowski, vil udsætte næste måneds præsidentvalg i Polen indtil 2022. Det er den eneste sikre mulighed, siger han fredag til stats-tv.

- En mulighed ville være at sætte det hele i bero i to år og virkelig håndtere epidemien. Jeg tror, det er den bedste mulighed, og jeg anbefaler det, siger Lukasz Szumowski.

Valget står til at blive afholdt 10. maj. Præsident Andrzej Duda og regeringspartiet (PiS) har gentagne gange afvist at udsætte det på trods af pres fra oppositionen, sundhedsfaglige og et flertal af befolkningen.

I begyndelsen af april vedtog det polske underhus en ny lov, der gør det muligt at afskaffe fysiske valgsteder.

I stedet sendes der stemmesedler til alle vælgere, som skal aflevere dem i særlige stemmeurner. Denne løsning ønsker regeringspartiet at gennemføre

Oppositionen og juridiske eksperter påpeger dog, at valgloven ifølge forfatningen kun kan ændres med mindst seks måneders varsel.

Kritikere har også advaret om mulig valgsvindel og sundhedsrisici ved den nye løsning for valgstederne.

Szumowski siger, at postmuligheden i øjeblikket "helt sikkert ville være sikrere end et traditionelt valg".

- Den eneste sikre valgmulighed er at udskyde valget med to år. Hvis det er umuligt, er vi nødt til at vælge det sikreste alternativ, siger han.

En meningsmåling offentliggjort i sidste måned viste, at 72 procent af de adspurgte ønskede, at valget udsættes på grund af sundhedsrisici.

PiS-regeringen har afvist at erklære krise- eller nødsituation som følge af coronapandemien, hvilket automatisk vil udsætte valget.

De seneste tal fra Polen viser, at 177 er døde med coronavirus, mens mere end 10.000 smittetilfælde er registreret.

/ritzau/AFP