Polsk synagoge angrebet med molotovcocktails

Det var et held, at ingen kom til skade, da tre molotovcocktails blev kastet mod Nożyk-synagogen i Warszawa natten til onsdag.

Det fortæller Polens overrabbiner, Michael Schudrich, til nyhedsbureauet AP. Han oplyser desuden, at kun bygningen led mindre skade, og at det endnu er uvist, hvem der stod bag angrebet.

Nattens angreb på synagogen har fået præsident Andrzej Duda til tasterne. På det sociale medie X fordømmer han angrebet og kalder det skamfuldt.

“Antisemitisme hører ikke hjemme i Polen! Had har ingen plads i Polen!”, skriver han i et opslag.

Politiet oplyser ifølge nyhedsbureaet Reuters, at sagen efterforskes, og at motivet bag angrebet fortsat er ukendt.

Polen var indtil holocaust under Anden Verdenskrig det land i Europa, som havde den største jødiske befolkning. 3,3 millioner jøder boede i landet, men i dag er der blot 17.000 mennesker, som identificerer sig som jøder. Nożyk-synagogen er den eneste synagoge, som kan dateres til tiden før krigen i 1939-1945.

Det er langtfra første gang, at jødiske institutioner i Europa udsættes for had. I efteråret 2023 blev en synagoge i Berlin i Tyskland angrebet af to molotovcocktails. Også her blev angrebet fordømt kraftigt af landets politiske leder.

“Vi vil aldrig acceptere, når der udføres angreb mod jødiske institutioner,” sagde kansler Olaf Scholz ifølge nyhedsbureauet AP.