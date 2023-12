Polske chauffører ophæver deres blokade af grænse til Ukraine

Polske lastbilchauffører har juleaftensdag ophævet deres blokade af en vigtig grænseovergang til Ukraine.

Det oplyser de ukrainske myndigheder efter flere dages drøftelser mellem de to lande om en løsning.

De polske chauffører har holdt grænseovergange blokeret siden begyndelsen af november. Det er sket i protest mod, hvad de kalder unfair konkurrence fra de ukrainske kolleger.

Blokaden har anstrengt forholdet mellem de to lande.

Den ukrainske grænsevagt skriver på meddelelsestjenesten Telegram, at trafikken er genoptaget "som vanligt" ved grænsestationen Medyka-Sjehyni klokken 9.30 søndag formiddag.

EU har ellers givet de ukrainske transportfirmaer tilladelse til at køre over grænsen uden de normale køretilladelser. Det er sket som et udtryk for solidaritet over for Ukraine, der har været i krig mod Rusland siden sidste år.

Denne undtagelse for de ukrainske chauffører er af EU blevet forlænget til juni 2024.

De polske chauffører har sagt, at de ukrainske chauffører udhuler deres indtjening.

Ukraine har været meget afhængig af grænseovergangene til Polen for at sikre landets eksport og import. Det har været nødvendigt, fordi Rusland blokerer for den ukrainske transport via Sortehavet.

Fredag mødtes Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, med Polens nye udenrigsminister, Radoslaw Sikorski, i Kyiv. Her diskuterede de måder at slutte blokaden på.

/ritzau/AFP