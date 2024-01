Polske chauffører vil stoppe blokade af grænsen til Ukraine

Polske lastbilchauffører vil onsdag midlertidigt sætte en stopper for blokader af grænseovergange til Ukraine.

Det siger Tomasz Borkowski, som repræsenterer arrangørerne af chaufførprotesterne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Siden november har flere grænseovergange været blokeret.

Men nu er der faldet en aftale på plads mellem regeringen og chaufførerne, siger Borkowski. Dermed slutter protesterne foreløbigt onsdag klokken 12.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det bliver ikke slutningen, men der bliver en suspendering af protesterne, siger Tomasz Borkowski.

- Vi ønsker at give regeringen tid til at arbejde, da det er en ny regering.

Polen var til valg i efteråret og fik en ny regering i december.

Også en polsk minister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at grænseblokaden suspenderes.

Chaufførerne har krævet, at EU genindfører et system, hvor ukrainske selskaber skal have en særlig tilladelse for at operere inden for EU's grænser.

De polske lastbilchauffører mener, at systemet var med til at sikre, at der ikke kom unfair konkurrence fra blandt andet Ukraine.

Men systemet blev sat ud af drift for at hjælpe den ukrainske økonomi under krigen mod Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Polske landmænd besluttede tidligere på måneden at afbryde en blokade ved grænsen til Ukraine ved byen Medyka.

Det skete, efter at regeringen gik med til en aftale på landmændenes betingelser.

Men lastbilchauffører blev ved med at blokere tre andre grænseovergange.

Det var lastbilchaufførerne, som indledte blokaderne 6. november, og siden kom de polske landmænd til.

De krævede statstilskud til majsproduktionen og en bremse for en række skattesatser, som efter planen skulle forhøjes.

/ritzau/