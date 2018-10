Polske dommere på tvangspension kaldt på arbejder igen

Polen har opgivet retsreform, efter at EU-Domstolen havde erklæret den i strid med princip om uafhængighed.

Chefen for Polens højeste domstol har bedt 23 dommere at vende tilbage til deres arbejde, efter at EU har beordret landet til at omstøde en beslutning om at sænke pensionsalderen for dommere.

- De øvrige dommere, som blev tvunget på pension, begynder at arbejde igen snarest muligt, siger en talsmand for landets højesteret.

Polen har tvunget over 20 dommere på pension.

Chefdommeren i højesteret, Malgorzata Gersdorf, var selv en af dem, som blev tvunget på pension, men som nu genoptager sit arbejde.

EU-Domstolen i Luxembourg afgjorde i en dom sidste uge, at en reform af Polens højesteret var i strid med princippet om domstolenes uafhængighed.

Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS), der sidder på magten i Polen, har igangsat reformen under løfter om at rense retten for korrupte dommere.

Men oppositionen i Polen siger, at der er tale om en politisk udrensning, der havde som mål at fjerne dommere, man ikke bryder sig om.

Polens regering havde med en lov, der trådte i kraft 3. april 2018, sænket pensionsalderen for højesteretsdommere fra 70 år til 65 år. Dermed skete der en betydelig udskiftning af dommerstanden.

Det var EU-Kommissionen, som havde indbragt sagen om Polens omstridte retsreformer for EU-Domstolen. En lang række EU-lande har udtrykt opbakning til, at Polen må rette ind.



EU-Kommissionen gik til domstolen i slutningen af september og krævede en hurtig sagsbehandling.



/ritzau/AFP