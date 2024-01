Polske landmænd dropper blokader ved grænsen til Ukraine

Polske landmænd har besluttet sig for at afbryde de blokader, som de havde skabt ved grænsen til Ukraine ved byen Medyka, efter at regeringen er gået med til en aftale på landmændenes betingelser.

Det oplyser den lokale guvernør til mediet interia.pl.

Adskillige grænseovergange mellem Polen og Ukraine har været blokeret af lastbilchauffører siden 6. november.

Chaufførerne kræver, at EU genindfører et system, hvor ukrainske selskaber skal have en særlig tilladelse for at operere inden for EU's grænser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Chaufførerne fik siden selskab af polske landmænd, som krævede statstilskud til majsproduktionen og en bremse for en række skattesatser, som efter planen skulle forhøjes.

Kravene blev ifølge landmændene fremsat på grund af øget konkurrence fra Ukraine.

Deres demonstration var sat på pause over jul og nytår, men blev genoptaget 4. januar.

Ifølge interia.pl er Polens landbrugsministerium gået med til at skrotte de øgede skattesatser, give de ønskede statstilskud og i øvrigt give bedre muligheder for at låne penge, så de polske landmænd kan øge deres likviditet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når aftalen underskrives afbrydes demonstrationen ved grænseovergangen i Medyka i det tidsrum, som det kræves for at implementere de lovmæssige ændringer, lyder det i artiklen på interia.pl.

I artiklen nævnes det også, at der kommer nogle "yderligere ændringer", men det bliver ikke udpenslet, hvilke ændringer, der er tale om.

De polske lastbilchauffører har stadig ikke opgivet deres demonstrationer, og de er stadig til stede ved flere grænseovergange til Ukraine.

/ritzau/Reuters