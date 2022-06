Fra festlige paptallerkener over dyre testel til store parader og en festgudstjeneste. Briterne fejrer, at Elizabeth II som den første monark har siddet på tronen i 70 år

Torsdag er det 70 år siden, at den blot 26-årige prinsesse Elizabeth blev kronet som dronning. Officielt tog Elizabeth II allerede over den 6. februar 1952 efter sin far, kong Georg VI’s, pludselige død, men det er nu, at Storbritanniens - og verdens - længst regerende monarks 70 års jubilæum på tronen fejres.

Selve den historiske dag bliver markeret med en officiel fridag til folket, og den traditionelle pinsefridag er også flyttet, så briterne får en fire dage lang weekend.