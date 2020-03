Pompeo skal redde trådene ud i Afghanistans politiske kaos

To politiske rivaler påstår at være præsident i Afghanistan, hvor USA's udenrigsminister mandag er ankommet.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er mandag taget til Afghanistan i et forsøg på at lægge en dæmper på den politiske uro i landet.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Pompeos besøg var ikke på forhånd annonceret. Det er normalt, at sådanne besøg hemmeligholdes af sikkerhedshensyn.

Udenrigsministeren landede mandag formiddag i Afghanistans hovedstad, Kabul. Han har planlagt samtaler med den afghanske præsident, Ashraf Ghani, og præsidentens politiske rival Abdullah Abdullah.

Abdullah Abdullah hævder, at han vandt et tæt præsidentvalg i landet sidste år.

Tidligere i marts holdt Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah hver deres ceremoni, hvor de begge gjorde krav på præsidentposten.

Pompeo vil nu forsøge at redde trådene ud i det politiske kaos.

Det skal samtidig være med til at redde en aftale, som USA i slutningen af februar indgik den militante talibanbevægelse.

Aftalen indeholdt en plan for USA's tilbagetrækning fra Afghanistan. Det vil sætte en stopper for den langvarige krig, der har stået på, siden amerikanerne gik ind i landet i 2001 som følge af angrebene 11. september samme år.

Aftalen indeholder også en fangeudveksling mellem Taliban og den afghanske regering. Parterne har hidtil ikke kunnet blive enige om, hvordan det skal ske.

Taliban ønsker, at alle gruppens fanger løslades på samme tid, som der er lagt op til i aftalen med USA. Afghanistans regering vil hellere gøre det i flere faser.

Søndag bød på en smule håb om fremskridt, da Taliban og den afghanske regering mødtes på et online møde for at diskutere sagen. Mødet blev holdt virtuelt som følge af det omfattende coronavirusudbrud.

Afghanistan bekræftede søndag sit første dødsfald som følge af coronavirus. Det skriver Reuters. I alt er 34 personer blevet bekræftet smittet i landet.

/ritzau/