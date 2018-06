Pompeo: USA ophæver først sanktioner efter atomnedrustning

Nordkorea slipper ikke for USA's sanktioner, før der er sket en komplet atomnedrustning, forsikrer Pompeo.

Sanktioner mod Nordkorea vil først blive ophævet efter en "komplet atomnedrustning" på Den Koreanske Halvø, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Udmeldingen kommer efter et møde i Sydkorea mellem topdiplomater fra USA, Sydkorea og Japan.

Her har de tre lande natten til torsdag dansk tid lovet hinanden, at de vil arbejde sammen for at sikre, at Nordkorea opgiver sit atomprogram.

Det sker to dage efter topmødet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

- Vi vil opnå en atomnedrustning, siger Pompeo side om side med udenrigsministrene fra Japan og Sydkorea.

- Først derefter vil sanktionerne blive ophævet, understreger han.

Med sine udtalelser svarer Pompeo på en udtalelse fra Nordkorea, om at Trump og Kim Jong-un er blevet enige om en gradvis atomnedrustning.

Det blev fortolket som om, at USA ville give indrømmelser over for Nordkorea undervejs, til trods for at USA længe har insisteret på, at det ikke var tilfældet.

Ifølge Pompeo har Trump været "enormt tydelig" omkring i hvilken rækkefølge, USA vil lade tingene ske.

Ved tirsdagens topmøde underskrev Trump og Kim Jong-un en erklæring, hvor Nordkorea lover at arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø.

Trump sagde onsdag, da han landede i USA efter topmødet, at atomtruslen fra Nordkorea nu er fortid.

Kritikere peger dog på, at det er en meget løs aftale, Trump har indgået med Kim Jong-un.

Pompeo vil stå i spidsen for forhandlingerne med Nordkorea. Han forventer, at parterne vil genoptage deres forhandlinger i næste uge.

/ritzau/AFP