Pompeo var med på Trumps telefonopkald til Ukraine

Whistleblower henvendte sig tidligt til kongresmedlem om Trumps omstridte samtale med Ukraines præsident.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har onsdag indrømmet, at han var med på en omstridt telefonsamtale, som præsident Donald Trump førte med sin ukrainske modpart, Volodimir Zelenskij.

Samtalen har udløst forsøg på at få stillet Trump for en rigsret. I samtalen skulle han have lagt pres på Ukraines leder for at grave snavs frem om demokraten Joe Biden og dennes søn Hunter Biden.

- Jeg var med på telefonen, siger Pompeo.

Ifølge Pompeo var telefonopkaldet et led i den almindelige amerikanske politik over for Ukraine. Det omhandlede blandt andet også "den russiske trussel", kamp mod korruption i regeringen og den ukrainske økonomi.

Trumps telefonsamtale med Zelenskij kom, kort efter at han havde givet ordre til, at næsten 499 millioner dollar i amerikansk hjælp til Ukraine skulle indefryses.

Den opsigtsvækkende sag er blevet udløst af en whistleblower i USA's efterretningstjeneste. Den pågældende person har underrettet CIA's topadvokat om telefonsamtalen mellem Trump og Ukraines præsident.

The New York Times skriver onsdag, at whistlebloweren desuden skulle have fortalt om sin bekymring til en assistent i Kongressen. Denne gik videre med sagen til Adam Schiff. Schiff er formand for Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg.

Han leder nu den efterforskning, som undersøger, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump.

The New York Times skriver, at whistlebloweren tog kontakt til Schiffs assistent, fordi han var bekymret for, hvordan hans beskyldninger blev behandlet af CIA.

Trump harcelerer onsdag på ny mod Demokraternes forsøg på at få en rigsretssag indledt mod ham.

Præsidenten bruger hårde ord. Han mener, at der er tale om "et kup". Han kalder Schiff "et udskud", som burde anholdes for "forræderi".

