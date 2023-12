Populær forsvarsminister er ny præsident i Schweiz

Viola Amherd er onsdag taget i ed som ny præsident i Schweiz.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Amherd var den første kvinde, der indtog posten som forsvarsminister i alpelandet. Det skete i 2019.

Den 61-årige nyvalgte præsident er advokat, kommer fra kantonen Wallis i det sydlige Schweiz og har et ry for at være beskeden men også målrettet.

I en tale til parlamentet onsdag opfordrer hun til dialoger og kompromiser.

Hun sammenligner sin politiske stil med den opskrift på fondue, der er særlig for hendes hjemstavn - en blanding af de schweiziske oste gruyere og vacherin.

- Det fungerer virkelig godt, når det friske og det cremede blandes, og så stikker vi alle sammen vores gafler i den samme gryde, siger Amherd.

Da hun indtrådte i regeringen i 2019, var hun et stort set ubeskrevet blad. Men hun vandt hurtigt respekt blandt sine kolleger, andre politiske partier og offentligheden.

En meningsmåling for nylig viste, at schweizerne betragter hende som det mest hårdtarbejdende medlem af regeringen.

Som forsvarsminister har hun fået vedtaget en forhøjelse af forsvarsbudgettet, lige som hun overtalte parlamentet til at skifte luftvåbnets fly ud med de nyere amerikanske kampfly F-35.

Amherd er den niende kvinde på præsidentposten.

Præsidenten leder regeringen og repræsenterer landet udadtil.

Viola Amherd afløser Alain Berset, som i juni meddelte, at han ikke ville genopstille.

Præsidentskabet i Schweiz roterer mellem de syv medlemmer af regeringen. Det har derfor hele tiden været ventet, at den hidtidige vicepræsident og forsvarsminister, Viola Amherd, skulle overtage det roterende præsidentskab.

Schweiz' fire store partier deles om de syv pladser i regeringen.

Amherd er fra centrumhøjrepartiet Centrum.

/ritzau/