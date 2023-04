Ny lov giver DeSantis lov til at stille op mod Trump som guvernør

I den amerikanske delstat Florida har lovgivere fredag vedtaget en ny lov, som giver den republikanske guvernør Ron DeSantis mulighed for at blive præsidentkandidat, samtidig med at han beholder sit job som guvernør.

Det skriver Politico.

Mediet tilføjer, at den nye lov har mødt kritik fra blandt andre demokrater.

En af dem er demokraten Angie Nixon fra Jacksonville i den nordlige del af delstaten.

- Hvis nogen vil stille op som præsident, så lad dem. Men lad ikke guvernøren holde vores stat eller borgerne i Florida som gidsler på grund af blinde og berusede politiske ambitioner, sagde hun forud for vedtagelsen fredag.

Allerede i november lagde republikanere i Floridas lovgivende forsamling op til, at de var villige til at ændre lovgivningen, så DeSantis kunne stille op som præsidentkandidat uden at skulle træde tilbage som guvernør.

Det skete, efter at han havde vundet en knusende sejr ved midtvejsvalget sidste år.

Siden er han flere gange blevet omtalt som Donald Trumps største rival, hvis altså han beslutter sig for at stille op som Republikanernes bud på en præsidentkandidat.

44-årige DeSantis har endnu ikke meddelt, om han vil stille op.

Det er tredje år i træk, at Republikanerne i Florida, som har flertal i begge delstatens kamre, har gennemført ændringer af valglovgivningen.

Republikanernes lovændring kommer, kort tid før at DeSantis i løbet af de kommende uger ventes at annoncere, at han tilslutter sig ræset om at blive Republikanernes præsidentkandidat, skriver Politico.

Under et besøg i Israel torsdag insisterede han dog på, at han endnu ikke har besluttet sig, da han talte med de fremmødte journalister.

Han har imidlertid lagt vejen forbi mange vigtige stater såsom Ohio, New Hampshire, Georgia og South Carolina og indsamlet mere end 110 millioner dollar - godt 746 millioner kroner - i donationer.

