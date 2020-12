Pornhub varsler ændringer efter anklager om ulovligt indhold

Efter anklager om, at Pornhub har videoer med seksuelt misbrug af børn liggende, ændrer siden nu flere ting.

En af verdens største pornohjemmesider, Pornhub, har tirsdag annonceret flere tiltag for at bekæmpe ulovligt indhold på platformen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, efter at New York Times for nylig bragte en artikel, der hævder, at mange videoer på siden viser voldtægter og seksuelt misbrug af børn.

I New York Times artiklen står der blandt andet, at størstedelen af de 6,8 millioner videoer delt på siden hvert år "formentlig involverer samtykkende voksne, men mange viser misbrug af børn og seksuel vold uden samtykke".

Artiklen beskriver også, hvordan brugere af Pornhub frit kan downloade videoer på siden. Det tillader ifølge New York Times de ulovlige videoer at blive delt igen og igen på andre sider på nettet.

Pornhub oplyser tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det ikke længere er muligt at downloade videoer fra siden.

Selskabet oplyser også, at det fremover kun er partnere af Pornhub og særligt certificerede brugere, der får lov at uploade videoer.

- I det nye år vil vi implementere en verifikationsprocess, så alle brugere kan uploade indhold, hvis de gennemfører en identifikationsprotokol, siger Pornhub i en meddelelse ifølge AFP.

Pornhub har benægtet alle beskyldningerne i New York Times artiklen. I en meddelelse til AFP siger Pornhub, at selskabet ikke tolererer indhold, der viser seksuelt misbrug af børn.

Alligevel annoncerede MasterCard og Visa mandag, at de har påbegyndt en undersøgelse af deres forbindelser til pornosiden.

Selskaberne har advaret om, at de vil skære alle bånd til Pornhubs moderselskab MindGeek, hvis det viser sig, at hjemmesiden ikke følger loven.

Pornhub er blandt de ti mest besøgte hjemmesider globalt.

/ritzau/