Pornostjerne ønsker Trump afhørt i retten

Stormy Daniels' advokat, Michael Avenatti, har bedt domstol i Californien indkalde Trump og dennes advokat.

Advokaten for pornostjernen Stormy Daniels har formelt indsendt en begæring om, at præsident Donald Trump og dennes advokat bliver afhørt i retten.

Stormy Daniels' advokat, Michael Avenatti, har indsendt begæringen til en domstol i Californien onsdag.

I dokumenterne hedder det, at Avenatti ønsker en retlig afhøring af Trump og præsidentens advokat, Michael Cohen, i forbindelse med en udbetaling på 130.000 dollar (omkring 775.000 kroner) til Stormy Daniels.

Udbetalingen skal være blevet foretaget kort før præsidentvalget i 2016, og Avenatti ønsker at få fastslået, hvorvidt Donald Trump kendte til den.

Michael Cohen har sagt at han selv udførte betalingen. Advokaten hævder også, at Trump aldrig har haft et seksuelt forhold til pornostjernen.

Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, påstår, at hun er blevet truet til tavshed. Hun har sagsøgt præsidentens advokat for ærekrænkelse.

Det viser retsdokumenter indleveret ved en føderal domstol i Los Angeles mandag.

Stormy Daniels' advokat hævder således, at "Cohen forsøgte at få frøken Clifford til at fremstå som en løgner, man ikke kan stole på, og at påstanden om hendes forhold til Trump ikke er sand".

Han siger, at Michael Cohen har "vildledt det amerikanske folk", og at Daniels fortæller sandheden.

Sagsanlægget kommer i kølvandet på et interview i CBS-programmet "60 Minutes".

Her fortalte Stormy Daniels, at hun var blevet truet til tavshed om et tidligere seksuelt samvær med Donald Trump tilbage i 2006, da Trump allerede var gift med sin nuværende hustru, Melania Trump.

Stormy Daniels fortæller i interviewet, at hun blev truet af en mand på en parkeringsplads i Las Vegas i 2011.

Det Hvide Hus afviser Daniels' påstande mod Trump.

/ritzau/AP