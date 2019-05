Porschebiler når gaden i Kina hurtigere via ny silkevej

Togtur på 11.000 kilometer med 88 Porsche-sportsvogne tager 18 dage, siger transportvirksomhed om ny silkevej.

Kinas "nye silkevej" hjælper med at bringe Porsche-sportsvogne til kinesiske veje hurtigere og har nedbragt transporttiden med tre uger, siger den tyske bilproducent.

To gange om ugen kører et godstog den 11.000 kilometer lange tur fra Tyskland til Chongqing i det sydvestlige Kina - oftest med 88 køretøjer i op til 44 containere i hvert tog, siger en talsmand for Porsche.

Togturen tager 18 dage, siger transportvirksomheden Hellmann Worldwide Logistics, som har base i Tyskland, og som har organiseret transporten siden sidste måned.

Silkevejsprojekt er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette Silkevejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur. Projektet kaldes officielt Belt and Road-initiativet.

Det er stærkt omstridt og kritiseres af USA og store EU-lande for at være en gældsfælde og et forsøg på at skabe et kinesisk overherredømme.

Jernbanen, som allerede nu har stor betydning for blandt andet den tyske bilindustri, står dog for kun en mindre del af Porsches eksport til Kina.

Porsche, som har hovedkvarter i Stuttgart, sender de fleste Porsche-biler til Kina med containerskibe, hvilket tager tre uger længere end med toget - men det er billigere, og der kan transporteres langt flere biler med et skib end med et tog.

Sidste år sendte Porsche over 80.000 køretøjer til Kina ad søvejen. Også Daimler er begyndt at sende Mercedes til Kina med tog i et pilotprojekt.

Planerne om en moderne silkevej, der blev fremlagt af Kina i 2013, omfatter havne, veje og jernbaner, som op mod 80 deltagende lande skal bygge, delvis for kinesiske lån. Den vil blandt andet bestå af 51 togforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer.

Vestlige lande har udtrykt bekymring over projektet. De ser det som et forsøg på at udvide kinesisk indflydelse i verden. Nogle asiatiske og afrikanske politikere siger, at Kinas politik for nogle lande betyder, at de bliver begravet i gæld.

