Portland-borgmester forbyder tåregas efter 100 dages protester

Portlands borgmester har forbudt politiet at bruge tåregas efter hård kritik fra demonstranter og aktivister.

Borgmesteren i den amerikanske by Portland, Ted Wheeler, har beordret politiet til at stoppe med at bruge tåregas for at kontrollere demonstranter.

Det siger han i en meddelelse torsdag.

Forbuddet kommer, efter at byen i år har oplevet mere end 100 dage med demonstrationer mod racisme og politivold.

Den demokratiske borgmester har fået hård kritik af Black Lives Matter-bevægelsen og anti-fascistiske aktivister for ikke at gøre nok for at reducere racediskrimination og politivold.

De to grupperinger har været på gaden i Portland, siden den sorte amerikaner George Floyd døde i maj, da en betjent pressede et knæ mod hans hals under en anholdelse.

Wheeler fungerer også som chef for byens politistyrke.

- Det er på tide, at alle reducerer volden i vores samfund. Vi ønsker alle forandring. Vi ønsker alle at fokusere på det fundamentale problem, vi står over for - retfærdighed for sorte mennesker og alle farvede mennesker, siger Ted Wheeler i meddelelsen.

