* Porton Down i det sydvestlige England er et center, der arbejder med giftige midler. Det hedder formelt Forsvarets Videnskabelige og Teknologiske Laboratorie.

* Blev etableret i 1916 for at udvikle modsvar til Tysklands klorin- og sennepsgas under Første Verdenskrig.

* I 1950'erne udviklede videnskabsmænd på stedet CS-gas, også kendt som tåregas, og den dødelige nervegas VX.

* Forsvarsministeriet siger, at Porton Down har defensive formål. Det arbejder med beskyttelse af soldater og civile.

* Porton Down har været involveret i arbejdet med at bekæmpe ebolasmitte.

* Der er lavet analyser af brug af kemiske våben i Syrien på centret.

* Der arbejder 3000 videnskabsfolk på stedet. Det årlige budget er på 500 millioner pund, 4,2 milliarder kroner.

Kilde: AFP.

/ritzau/