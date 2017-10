Portugal har endelig fået dødsbrande under kontrol

Tre dages landesorg er indledt i Portugal, efter at mindst 36 er omkommet i brandinferno.

Regn og lavere temperaturer hjælper brandfolk i Portugal og Spanien i deres kamp for at få slukket omfattende skovbrande, som har kostet mindst 40 mennesker livet i de seneste tre døgn.

Beredskabsstyrelsen i Portugal siger tirsdag, at brandene er under kontrol, efter at 36 er omkommet og snesevis af kvæstet. Syv personer er meldt savnet i landet.

Tre dages landesorg er indledt tirsdag.

I det nordvestlige Spanien, hvor fire mennesker er omkommet i flammerne, siger de regionale myndigheder, at 27 skovbrande stadig er ude af kontrol, - syv af dem er tæt på beboede områder.

Myndighederne arbejder stadig på at få klarlagt, hvad der har forårsaget bølgen med hundredvis af skovbrande. I begge lande mener myndighederne, at brandene overvejende er påsatte.

Lederen af regionalregeringen i Galicien i Spanien, Alberto Núñez Feijóo, sagde mandag, at Galicien "er dødtræt" af at blive angrebet af pyromaner, som udnytter vejrforholdene mest muligt.

Ifølge Feijóo er 90 procent af de årlige skovbrande i Galicien påsatte.

Brandene i Portugal brød ud søndag og hærger den nordlige og centrale del af landet. Ilden fik næring af vindstød på op mod 90 kilometer i timen, da orkanen Ophelia søndag bevægede sig forbi Spaniens kyst på sin rute mod Irland.

De kraftige vindstød pustede til flammerne, som derfor spredte sig hurtigt efter en tør og varm sommer.

