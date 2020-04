Portugal har med succes begrænset coronaepidemi

Portugal har indtil nu registreret 714 døde med coronavirus, hvilket er meget lavt i regionen.

Portugal har med held begrænset virusdøden under pandemien. Relativt få er døde i landet sammenholdt med for eksempel nabolandet Spanien, til trods for at en stor andel af den portugisiske befolkning er ældre.

Portugal har indtil nu registreret 714 døde med coronavirus. Det skriver The Guardian.

I Spanien, der har 47 millioner indbyggere, er 20.450 døde med coronavirus. Det er 43,5 døde per 100.000 indbyggere. I Portugal, som har 10,3 millioner indbyggere, er dødstallet per 100.000 indbyggere 6,9.

António Sales, en ledende embedsmand i Portugals sundhedsministerium, siger, at den portugisiske regering greb hurtigt og effektivt ind med restriktioner, da virusudbruddet blev kendt.

- Vi gik ud fra det værst tænkelige scenarie, siger han til den britiske avis The Guardian.

Han siger, at regeringen handlede hurtigt og rettidigt, og at landet allerede i januar begyndte at overvåge smittespredningen i landet.

Skoler og universiteter blev lukket den 16. marts. Nogle dage senere blev store dele af samfundet lukket ned.

Portugals premierminister, Antonio Costa, sagde i weekenden til avisen Expresso, at nye regler med en gradvis lempelse af de indførte restriktioner vil blive offentliggjort den 30. april.

Restauranter, caféer, biografer og kulturinstitutioner kan også genåbnes, inden sommeren for alvor begynder. Men større forsamlinger vil være forbudt et godt stykke tid fremover.

/ritzau/dpa