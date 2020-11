Portugal indfører natligt udgangsforbud i storbyer

Omkring 70 procent af Portugals godt og vel ti millioner indbyggere får natligt udgangsforbud fra mandag.

Portugal vil indføre lokale natlige udgangsforbud fra mandag, blandt andet i hovedstaden Lissabon og storbyen Porto.

Det oplyser landets premierminister, Antonio Costa, natten til søndag.

Formålet er at inddæmme coronasmitten.

- Vi kan ikke være det mindste i tvivl om, at alt skal gøres for at inddæmme pandemien, siger han på et pressemøde.

- Hvis vi fejler i forhold til at gøre dette, må vi i yderligere grad indføre restriktive tiltag og indgå kompromiser i december.

Udgangsforbuddet kommer til at gælde fra klokken 23.00 til klokken 05.00.

Det træder i kraft i 121 af landets 308 kommuner, mens landet mandag begynder en 15 dage lang nødretstilstand.

Natarbejdere undtages fra udgangsforbuddet.

Omkring 70 procent af Portugals befolkning bor i de 121 kommuner, som også tæller Porto og Lissabon.

I weekenderne de næste to uger vil udgangsforbuddet blive udvidet.

Lørdag og søndag vil det således gælde allerede fra klokken 13.00.

Nogle butikker bliver lukket i det tidsrum, men restauranter får lov at levere takeaway.

Costa medgiver, at særligt weekendforbuddet vil ramme restauranter og butikker hårdt.

Den oprindelige nødretstilstand blev meddelt tilbage i marts og varede seks uger. Under portugisisk lov kan den dog forlænges i det uendelige med perioder på 15 dage.

Portugal har lige over ti millioner indbyggere. I forhold til en del andre europæiske lande har det været mindre hårdt ramt med 173.540 registrerede smittetilfælde og 2848 dødsfald.

Men med 6640 nye registrerede tilfælde lørdag nåede landet en foreløbig smittetop. Det skal bemærkes, at der også testes flere nu end i begyndelsen af pandemien.

2420 mennesker er indlagt og 366 er på intensivafdelinger.

Inden pandemien havde det portugisiske sundhedssystem det laveste antal intensivpladser per 100.000 indbyggere i Europa. Det har plads til omkring 800 coronapatienter på intensiv.

/ritzau/Reuters