Portugal lukker for visum til iranere af sikkerhedsårsager

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor det skulle udgøre en risiko at udstede visum til personer fra Iran.

Portugal stopper med at udstede visumtilladelser til iranske statsborgere.

Det sker af sikkerhedsmæssige årsager, oplyser Portugals udenrigsminister, Augusto Santos Silva, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det står ikke klart, hvad den præcise årsag er, og hvor lang tid man ikke vil tillade iranere at rejse ind i landet.

Udenrigsminister Silva afslørede visumstoppet under et udvalgsmøde tirsdag i parlamentet. Her blev han spurgt, hvorvidt Portugal var stoppet med at udstede visa til personer med iransk pas.

- Ja, det har vi suspenderet af sikkerhedsmæssige årsager. Jeg vil give en forklaring senere, men ikke offentligt, lød svaret fra Augusto Santos Silva.

- Portugal tager det meget seriøst, hvem der lukkes ind på vores territorie, sagde han videre.

Det er uvist, hvor længe iranere ikke har kunnet få visum til Portugal.

Ifølge nyhedsbureauet AP er der ikke umiddelbart noget, der tyder på en svækkelse af det generelle forhold mellem Iran og Portugal. Landene har diplomatiske forbindelser og handler med hinanden, om end ikke i stort omfang.

/ritzau/