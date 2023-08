Portugal og Spanien kæmper mod naturbrande

Flere voldsomme naturbrande raser i Portugal, hvor høje temperaturer på over 40 grader har skabt meget høj brandfare.

Samtidig er der flere brande i Spanien.

Den største brand hærger distriktet Castelo Branco i den mellemste del af Portugal. Branden brød ud fredag.

Over 1000 mand kæmper her mod en naturbrand, som har ødelagt over 7.000 hektar land.

- Der er risiko for, at branden kan komme til at ødelægge helt op til 20.000 hektar, siger indsatslederen José Gulmerme.

Hidtil er mindst 11 mennesker blevet såret af brandene.

- De ramte områder er meget udstrakte med mange isolerede boligområder og byer, siger José Gulmerme.

I Odemira ved Portugals sydvestlige kyst er 400 personer sat ind mod en anden naturbrand. De meldte søndag om fremgang i deres slukningsarbejde.

I nabolandet Spanien er der sat mindst fem brandslukningsfly ind.

Flyene kaster vandbomber ned over en omfattende brand, som truer boligområder ved byerne Puerto Real og Cádiz i den sydlige del af landet.

Ved Spaniens nordøstlige kyst er en brand, som startede i Catalonien fredag, blevet slukket, efter at den ødelagde næsten 600 hektar jord.

Den spanske regering siger, at over 1000 hektar har været ramt af naturbrande i de seneste tre døgn.

Temperaturen i den sydlige region Andalusien var søndag tæt på 40 grader søndag.

Hedebølgen ventes at fortsætte mandag.

