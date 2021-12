Portugal har med høj vaccinationsrate overskud til at tilbyde hjælp til Tyskland, der kæmper med coronabølge.

Portugal vil tage imod tyske coronapatienter som tak for hjælp

Portugal har tilbudt Tyskland hjælp til at tage sig af landets mange indlagte med coronavirus.

Det oplyser udenrigsministeriet til den portugisiske avis Publico.

- Portugal vil støtte Tyskland ved enten at tage imod tyske patienter på intensivafdelinger i Portugal eller ved at sende læger og sygeplejersker til Tyskland, skriver avisen.

Landet, der har en af verdens højeste vaccinationsrater, ønsker at yde gengæld over for Tyskland, der hjalp Portugal i begyndelsen af året.

I februar sendte Tyskland blandt andet ansatte fra det tyske militær, Bundeswehr, til Lissabon på Portugals anmodning.

På det tidspunkt var landets sundhedssystem hårdt ramt af pandemien. Læger og andet medicinsk personale blev hjulpet med at behandle coronapatienter på en intensivafdeling i hovedstaden Lissabon.

I alt blev to hold fra Bundeswehr sendt til Portugal og var der frem til slutningen af marts.

Antallet af coronasmittede i Portugal er også stigende. De seneste syv dage har der været cirka 280 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Men situationen på landets hospitaler er ikke så dramatisk, som den er i Tyskland i øjeblikket, på grund af den høje vaccinationsrate.

Næsten 89 procent af befolkningen i Portugal er således vaccineret mod covid-19.

I Tyskland vurderes 70 procent af befolkningen at være fuldt vaccineret.

Smitteniveauet er faldet en smule i Tyskland de seneste dage fra at have nået nye rekorder, men forbliver stadig på et højt niveau sammenlignet med tidligere i pandemien.

Det seneste døgn er der blevet registreret lidt mere end 50.000 smittede og 437 coronarelaterede dødsfald.

Eksperter har også advaret om, at situationen i Tyskland snart kan forværres yderligere taget varianten Omikrons spredning i betragtning.

Omikron forventes at blive den dominerende i Europa inden for de første to måneder af 2022.

/ritzau/dpa