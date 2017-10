Portugals indenrigsminister trækker sig efter skovbrande

Indenrigsministeren begrunder opsigelsen med, at hun ikke har forudsætningerne for at fortsætte på sin post.

Portugals indenrigsminister, Constanca Urbano de Sousa, trækker sig, efter at skovbrande har hærget landet siden weekenden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun begrunder opsigelsen med, at hun "ikke har de politiske og personlige forudsætninger for at fortsætte på sin post".

De seneste døgns brande i Portugal og Spanien har kostet 45 mennesker livet.

Regn og lavere vindstyrker har dog hjulpet brandfolk med at få kontrol over brandene, der brød ud i weekenden.

Indenrigsministeriet i Portugal har ansvaret for brandvæsnet, politiet og civilforsvaret, som alle har været udsat for kritik på grund af deres indsats i forbindelse med skovbrandene.

I juni tidligere på året blev Portugal ramt af de mest dødbringende skovbrande hidtil.

I den forbindelse omkom 64 mennesker, og over 1200 brandfolk måtte i løbet af fem dage kæmpe med at få kontrol over flammerne.

Indenrigsministeren ønskede efter eget udsagn allerede at fratræde sin post efter skovbrandene i juni, men dengang bad premierministeren hende om at fortsætte.

Den portugisiske premierminister, Antonio Costa, har i denne omgang accepteret hendes opsigelse.

Et af oppositionspartierne har stillet forslag om et mistillidsvotum til den socialistiske portugisiske regering på grund af dens håndtering af skovbrandene.

Selvom forslaget kun ventes at få symbolsk betydning, kommer det midt i en voksende folkelig kritik af indsatsen over for skovbrandene.

Myndighederne arbejder stadig på at få klarlagt, hvad der har forårsaget bølgen med hundredvis af skovbrande i Portugal og Spanien.

I begge lande mener myndighederne, at brandene overvejende er påsatte.

De seneste brande i Portugal brød ud søndag og har hærget den nordlige og centrale del af landet.

Ilden fik næring af vindstød på op mod 90 kilometer i timen, da orkanen Ophelia søndag bevægede sig forbi Spaniens kyst på sin rute mod Irland

De kraftige vindstød pustede til flammerne, som derfor spredte sig hurtigt efter en tør og varm sommer.

