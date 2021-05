Positivprocenten i New York når laveste niveau under pandemien

Smittetallene rasler ned i New York, der på dette tidspunkt sidste år kæmpede med et massivt antal coronadøde.

Modsat sidste år har borgere i den amerikanske delstat New York i år en god grund til at fejre helligdagen Memorial Day i denne weekend.

Det skyldes, at andelen af smittede med covid-19 i delstaten - også kendt som positivprocenten - er faldet til sit laveste niveau, siden pandemiens start.

Det oplyser guvernør Andrew Cuomo lørdag.

Den gennemsnitlige positivprocent for de seneste syv dage er således faldet til 0,73 procent.

Den daglige positivprocent er faldet endnu mere til 0,62 procent. Det står klart, efter at myndighederne det seneste døgn har registreret 870 nye smittetilfælde ud af 140.392 coronatest.

- Vores tal har på det seneste bevæget sig i den rigtige retning, og det fortsætter de med at gøre, på grund af alt det som folk i denne delstat har gjort, siger Andrew Cuomo på et pressemøde.

Før lørdag ramte positivprocenten i New York sit laveste niveau i den sidste uge af august sidste år, da den gennemsnitlige positivprocent for ugen faldt til 0,75, inden andelen af smittede, indlagte og døde med covid-19 begyndte at stige kraftigt igen i takt med vinterens ankomst.

Det kan dog være svært at sammenligne positivprocenten direkte med perioder, hvor betingelserne for - og omfanget af - test har været anderledes.

Alligevel står situationen i New York i skarp kontrast til sidste forår, hvor delstaten måtte tage frysevogne og massegrave i brug for at håndtere de mange døde med covid-19.

I den forbindelse blev Memorial Day, der er amerikanernes dag til at mindes de faldne i landets væbnede styrker, også brugt til at sørge over de mere end 97.000 coronadødsfald, som USA allerede havde registreret på daværende tidspunkt.

Men i år tegner dagen altså til at blive noget mere opløftende, og det skyldes især, at der virkelig er kommet fart under USA's vaccineprogram.

Alene i New York har 53 procent af alle delstatens godt 20 millioner indbyggere fået mindst et stik mod coronavirus, mens 45 procent er færdigvaccinerede. Det oplyser Andrew Cuomo lørdag.

/ritzau/dpa