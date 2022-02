Præsident advarer om muligt stormløb på Kiev i nat

Ifølge Ukraines præsident Zelenskij vil russisk militær natten til lørdag forsøge at erobre hovedstaden Kiev.

Russiske militærstyrker vil ifølge Ukraines præsident forsøge at indtage hovedstaden Kiev i løbet af natten til lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- I nat vil de forsøge et stormløb, siger Volodimir Zelenskij i et videoklip udsendt af præsidentkontoret kort efter midnat.

- Jeg er nødt til sige det fuldstændigt åbent. Denne nat bliver sværere end dagen. Mange af vore byer er under angreb. Særlig opmærksomhed på Kiev - vi må ikke tabe hovedstaden.

Ruslands præsident Putin beordrede torsdag en invasion af Ukraine, som har kostet et ukendt antal personer livet og tvunget over 50.000 til at flygte fra Ukraine.

Advarslen fra Zelenskij kommer, efter at ukrainske styrker fredag kæmpede mod russiske tropper, der rykkede frem mod Kiev, hvor knap tre millioner mennesker bor.

/ritzau/