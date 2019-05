Præsident bortauktionerer luksusbiler for at hjælpe fattige

Snart er det muligt at købe beslaglagte luksusbiler og smykker til gavn for fattige, siger Mexicos præsident.

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, er ikke bare flyttet ud af det officielle præsidentpalads Los Pinos i Mexico City. Han bruger det også til at bortauktionere beslaglagte luksusvarer til gavn for fattige i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Søndag den 26. maj slår præsidentpaladset for første gang dørene op for den første af mange auktioner.

Her vil det være muligt at byde på en Lamborghini Murcielago fra 2007 til en værdi af knap en halv million kroner. Er det for dyrt, bortauktioneres også en Mercedes Benz ML63 fra 2014 til en værdi af cirka 134.000 kroner.

Senere vil det også være muligt at byde på ejendomme og smykker, der primært er konfiskeret fra kriminelle eller i sager om skatteunddragelse.

Overskuddet går ifølge præsidenten til de fattigste byer i Mexico.

/ritzau/