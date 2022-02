Præsident erklærer ukrainerne frygtløse trods muligt angreb

Befolkningen i Ukraine er frygtløs - trods truslen om en russisk invasion.

Det siger landets præsident, Volodimir Zelenskij, onsdag. En dag, som Ukraine har døbt "sammenholdets dag".

Der har tidligere været meldinger om, at et russisk angreb ville blive indledt netop onsdag.

- Vi er ikke bange for varslinger. Vi er ikke bange for nogen. Vi vil forsvare os selv.

- Vi har vidunderlige og stærke væbnede styrker. Vi har fremragende diplomater, frivillige styrker og nationale modstandsstyrker på tværs af Ukraine, siger præsidenten i en tale i den østlige havneby Marjupol.

Rusland har over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Frygten i Vesten er, at russerne gør klar til en invasion.

Situationen i Ukraine får stor opmærksomhed i forsvarsalliancen Nato. Her har forsvarsministre onsdag drøftet situationen.

De overvejer at styrke tilstedeværelsen i Central- og Østeuropa på grund af situationen. Det fortæller Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter mødet.

- Ministre har besluttet at skabe yderligere muligheder for at styrke Natos afskrækkelse og forsvar. Herunder ved at overveje at etablere nye Nato-kampgrupper i Central- og Østeuropa, siger Jens Stoltenberg.

Han tilføjer, at militære ledere i Nato vil arbejde på detaljerne.

Rusland hævder, at mange af soldaterne ved grænsen til Ukraine er der på grund af militære øvelser. Ifølge Rusland er man også begyndt at trække nogle soldater hjem, fordi øvelserne er færdige.

Ifølge Stoltenberg ser Nato imidlertid ingen tegn på en tilbagetrækning af soldater eller udstyr.

Heller ikke Ukraine ser tegn på en russisk tilbagetrækning. En rapport fra ukrainske efterretningstjenester onsdag viser, at der i alt er omkring 140.000 styrker med tilknytning til Rusland nær Ukraines grænse.

Soldaterne tæller både russiske tropper og prorussiske separatister. Det oplyser landets forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

