Præsident fyrer Tunesiens første kvindelige premierminister

Najla Bouden blev den første kvindelige premierminister i Tunesien og resten af den arabiske verden, da hun tiltrådte posten i september 2021.

Men nu er hun fortid som premierminister.

Tunesiens præsident, Kais Saied, har således fjernet hende fra posten efter knap to år. Det meddeler han i en udtalelse natten til onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I stedet for Najla Bouden har han udpeget Ahmed Hachani til at være landets premierminister.

Hachani har ifølge Reuters hidtil været ansat som HR-chef i Tunesiens centralbank.

Det er uvist, hvorfor Najla Bouden er blevet fyret. Men hendes regering har ikke formået at løse den økonomiske krise, som i flere år har plaget Tunesien.

Der er aktuelt mangel på basale fødevarer som brød, sukker, ris og kaffe i det nordafrikanske land.

Boudens regering har støttet et økonomisk reformprogram, der skulle sikre, at Tunesien kunne få adgang til et lån på 1,9 milliarder dollar - svarende til 12,9 milliarder kroner - fra Den Internationale Valutafond.

Men præsident Saeid har afvist alle reformer, som indebærer, at Tunesien skal skære i de tilskud, staten giver borgerne til betaling af mad og energi.

Saeid frygter, at det ville medføre folkelige protester, skriver Reuters.

Bouden var professor i geologi, inden hun blev udpeget som premierminister i 2021. Hun var ikke et kendt navn i tunesisk politik.

Bouden blev premierminister, efter at Kais Saied havde suspenderet både Tunesiens parlament og landets forfatning og samlet magten hos sig selv.

Han henviste dengang til landets dybe økonomiske og politiske krise og begrundede sit drastiske skridt med, at et politisk dødvande havde sat en stopper for landets udvikling. Men kritikere kaldte det et kup.

Tunesien blev ellers regnet som det eneste arabiske land, der udviklede sig i en demokratisk retning efter det arabiske forår i 2011.

