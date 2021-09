Præsident har overlevet både dødsdom og attentatforsøg

Det vestafrikanske land Guinea er ramt af politisk uro, efter at landets præsident, Alpha Condé, søndag angiveligt blev anholdt af en gruppe elitesoldater.

Her kan du læse mere om den 83-årige præsident:

* Flygtede i 1960'erne til Frankrig efter at have været daværende præsident Sekou Toures mest åbenmundede kritiker. Toure idømte ham en dødsstraf in absentia, og Condé blev i Paris de næste 14 år.

* Valgt til præsident i 2010 efter en livslang kamp mod en række despotiske regimer, der havde sendt ham i eksil og fængsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

* Det var Guineas første demokratiske valg, siden landet opnåede uafhængighed fra Frankrig i 1958.

* I 2011 overlevede han et attentat, da bevæbnede mænd angreb hans bolig.

* Condé blev genvalgt i 2015 og igen i 2020.

Kilder: BBC og Reuters

/ritzau/