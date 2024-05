Præsident har talt med Slovakiets skudsårede premierminister

Præsident Peter Pellegrini har torsdag talt med Slovakiets premierminister, Robert Fico, på hospitalet, efter at Fico er blevet opereret.

Det fortæller præsidenten ifølge Reuters.

Robert Fico blev ramt af skud onsdag eftermiddag efter et regeringsmøde i den slovakiske by Handlová.

Han blev først transporteret til et hospital i Handlová, hvor han blev stabiliseret, inden han blev fløjet med helikopter til et større hospital i Banska Bystrica længere mod vest.

Her var han på operationsbordet adskillige timer onsdag aften.

Meldingen torsdag er, at Ficos tilstand er stabil, men kritisk.

Peter Pellegrini, som er tiltrædende præsident i Slovakiet, siger ifølge Reuters, at han håber, at premierministeren "vil være i stand til at træffe beslutninger de kommende dage".

Men indtil videre vil en stedfortræder varetage Ficos opgaver, lyder det.

En mand blev umiddelbart efter attentatet anholdt. Der er ifølge slovakiske medier tale om en 71-årig mand. Han er sigtet for drabsforsøg.

