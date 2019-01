Præsident: Hotelangreb i Kenya er nedkæmpet

14 har mistet livet i hotelangreb i Nairobi, hvor gerningsmænd er dræbt i ildkamp med politiet.

De gerningsmænd, der tirsdag angreb et hotelkompleks i Kenyas hovedstad, Nairobi, er alle blevet dræbt, og angrebet er ovre.

Det oplyser Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta, onsdag morgen.

Gerningsmændene angreb hotellet med skydevåben og eksplosiver. Øjenvidner beretter, at gerningsmændene skød omkring sig, da de kom ind på hotellet.

Sikkerhedsstyrker udvekslede i flere timer skud med gerningsmændene. Ifølge præsidenten har angrebet kostet 14 uskyldige mennesker livet. Op til 700 civile er ifølge præsidenten evakueret fra hotelkomplekset.

Det er ikke oplyst, hvor mange der udførte angrebet.

Ifølge BBC har den islamistiske militante gruppe al-Shabaab erklæret, at den står bag angrebet. Al-Shabaab hører normalt hjemme i Somalia øst for Kenya.

Blandt de 14 ofre er blandt andet en amerikaner. En brite frygtes også dræbt, skriver BBC.

BBC har på baggrund af øjenvidner og politiets oplysninger genskabt angrebets forløb. Klokken 13 kastede fire gerningsmænd bomber mod biler på hotellets parkeringsplads.

Herefter gik de ind i hotellets lobby, hvor en af gerningsmændene angiveligt udløste sprængstoffer på sin krop.

Otte timer senere oplyste landets indenrigsminister, Fred Matiang'i, at området var sikret, og at situationen var under kontrol.

En time senere kunne man ifølge BBC høre skudvekslinger og sporadiske eksplosioner fra hotellet.

Klokken fem om morgenen dansk tid kunne man høre tunge skudvekslinger på hotellet.

Ifølge politiet har sikkerhedsstyrker arbejdet sig gennem hotellet, hvor ansatte havde barrikaderet. Tidligt onsdag blev omkring 100 personer evakueret fra hotellet.

I alt ligger 30 personer på hospitaler i Nairobi og får behandling.

/ritzau/