Præsident lover at føre Kina ind i ny æra ved partikongres

Kinas præsident taler ved åbningen af kommunistpartiets kongres om at bekæmpe fattigdom og ulighed.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, erklærer ved åbningen af det kommunistiske partis kongres, at Kina er på vej ind i en ny æra.

- Kinas udvikling er stadig på et stadie, hvor strategiske muligheder er vigtige. Udsigterne er lyse, men udfordringerne er også svære. Kinesisk socialisme er på vej ind i en ny æra, siger Xi Jinping.

Der er omkring 2300 delegerede til stede ved det kommunistiske partis kongres, der varer fra 18.-24. oktober.

Xi Jinping siger fra talerstolen, at Kina skal fortsætte kampen for et stærkere Kina. Det skal ske, ved at bekæmpe fattigdom og ulighed i Kina, mens man fortsat fører nultolerance over for korruption i det kommunistiske parti.

- Alle os i partiet må gøre mere for at styrke partiets ledelse og det kinesiske socialistiske system. Vi må stå imod alle udtalelser og handlinger, der underminerer dem, siger Xi Jinping.

I Kina styrer kommunistpartiet, og i partiet styrer det stående udvalg i politbureauet. Her skal fem ud af syv medlemmer skiftes ud ved kongressen, og der er dermed mulighed for at forme toppen.

Når kongressen er slut, vil det stå klart, i hvor høj grad det er lykkedes den magtfulde præsident at forme partiets top og sikre sig støtte til den "kompromisløse" stil, der er blevet synonym med Kina under Jinping.

/ritzau/AFP