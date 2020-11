Præsident og proeuropæisk økonom fører ved valget i Moldova

Prorussisk præsident skal møde provestlig udfordrer i anden valgrunde i det splittede Moldova.

Den prorussiske præsident Igor Dodon har fået flest stemmer ved søndagens præsidentvalg i Moldova, viser de foreløbige resultater.

Men han har ikke fået tilstrækkeligt med opbakning til, at han kan undgå at skulle ud i en anden og afgørende valgrunde mod den provestlige kandidat Maia Sandu 15. november.

Med næsten to tredjedele af stemmerne talt op har Dodon foreløbig fået 36 procents opbakning, mens Sandu har 30 procent.

Økonomien har været et helt centralt tema i valgkampen. Moldova, der er et af Europas fattigste lande, bevæger sig på kanten af et økonomisk kollaps.

Den tidligere sovjetrepublik, der ligger mellem Ukraine og EU-landet Rumænien, har længe været splittet mellem et ønske om at nærme sig EU og samtidig opretholde en god forbindelse til og loyalitet over for Rusland.

Igor Dodon har søgt opbakning og støtte i Moskva.

Sandu har under valgkampen slået på, at et tættere samarbejde og integration med EU kan bringe Moldova ud af krisen.

Maia Sandu er økonomiuddannet fra det amerikanske Harvard Universitet og er kendt for sin kamp mod korruption.

Sidste år stod hun i spidsen for en koalitionsregering, der kollapsede efter en kort levetid.

I alt var otte kandidater opstillet ved søndagens præsidentvalg. Men kun de to, der får flest stemmer, går videre til anden valgrunde.

Sidste år var vælgerne i Moldova ved stemmeurnerne to gange - først for at vælge præsident, siden for at sammensætte et nyt parlament, efter at Igor Dodon som nyvalgt præsident opløste parlamentet og udskrev valg.

Moldova er et af de mindste og fattigste lande i Europa. Der bor 3,5 millioner mennesker.

/ritzau/