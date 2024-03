Præsident stopper lettere adgang til fortrydelsespiller i Polen

Den konservative polske præsident, Andrzej Duda, har fredag nedlagt veto mod en lov, der ville lette adgang til fortrydelsespiller.

Det katolske Polen er et af kun to EU-lande, hvor kvinder skal have recept for at købe fortrydelsespiller.

Den nye lov skulle have gjort det muligt for personer over 15 år at købe fortrydelsespiller uden recept.

Dermed ville den nye, mere EU-venlige regering have tilbagerullet lovgivning indført i 2017 under den daværende konservative regering, som partiet Lov og Retfærdighed (PiS) stod i spidsen for.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan Duda, som er allieret af PiS, ikke acceptere.

- Præsidenten kan ikke gå med til juridiske løsninger, som giver børn under 18 år mulighed for uden lægeligt tilsyn at få adgang til lægemidler, der bruges til prævention, og som går uden om forældres rolle og ansvar, står der i en meddelelse fra præsidentkontoret.

Her tilføjes det, at præsidenten er åben for at give voksne mulighed for at få adgang til fortrydelsespiller uden recept.

Fortrydelsespiller er nødprævention, der kan tages, hvis anden form for prævention ikke har fungeret korrekt, eller man har ubeskyttet samleje.

/ritzau/AFP