Præsidenterne for Venezuela og Guyana skal mødes om oliestrid

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, skal torsdag mødes med Guyanas præsident, Irfaan Ali, midt i en strid om den olierige region Essequibo.

Spændingerne kommer på baggrund af en folkeafstemning i Venezuela i sidste uge, hvor 95 procent af befolkningen ifølge de officielle valgresultater stemte for at annektere Essequibo.

USA, Storbritannien, Rusland og flere sydamerikanske lande har opfordret parterne til at finde en fredelig løsning på striden om regionen, der historisk har været kontrolleret af Guyana.

Mødet skal efter planen finde sted i østaten Saint Vincent og Grenadinerne. Ifølge landets præsident, Ralph Gonsalves, er Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, også blevet inviteret.

Der er et "presserende behov for at deeskalere konflikten og indføre en passende dialog - ansigt til ansigt," lyder det fra Gonsalves, hvis land i øjeblikket sidder i spidsen for Fællesskabet af Latinamerikanske og Caribiske Stater (Celac).

Guyana har administreret Essequibo, der udgør over to tredjedele af landets territorie, i over et århundrede.

Men en årtier gammel tvist om regionen blussede op på ny, da olieselskabet ExxonMobil i 2015 opdagede olie i Essequibo.

Fundet gjorde øjeblikkeligt Guyana med sin befolkning på 800.000 til det land i verden med de største reserver af råolie målt per indbygger.

Før mødet står det klart, at Maduro og Ali har hver sin opfattelse af, hvordan samtalen skal forløbe.

- Endnu en gang vil vi besejre løgne, provokationer og trusler mod vores folk. Fædrelandet vil sejre, lyder det fra Maduro, der tog over efter socialisten Hugo Chávez i 2013, på det sociale medie X.

Guyana derimod regner med at løse striden gennem Den Internationale Domstol (ICJ), FN's primære juridiske organ.

- Jeg står fast på, at kontroversen bliver håndteret af ICJ og ikke er op til forhandling, og det kommer ikke til at ændre sig, lyder det fra Ali i et interview.

Efter folkeafstemningen har Maduro igangsat de juridiske processer, der skal gøre Essequibo til en venezuelansk provins.

Sideløbende har USA offentliggjort, at man vil afholde fælles militære øvelser med Guyana, hvilket Venezuela opfatter som en provokation.

