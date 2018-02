Præsidenternes prædikant er død: Han var det protestantiske Amerikas pave

Billy Graham var igennem et halvt århundrede en samlende figur, hvis rungende røst blev hørt tværs over Amerika – fra Det Hvide Hus og helt ned til de bagerste rækker i de stortelte, der husede hans enorme vækkelsesmøder. Nu er den moderne evangelikale bevægelses ikon død i en alder af 99 år, og hans arvtager bliver vanskelig at finde

Når amerikanske præsidenter havde behov for at bede, tilkaldte de Billy Graham. Den berømte vækkelsesprædikant, som nu er død i sit hjem i North Carolina, 99 år gammel, var rådgiver for alle præsidenter fra Dwight D. Eisenhower til Barack Obama, og historiens vingesus blæste ofte omkring ham.

Han befandt sig i Det Hvide Hus natten inden, at George H.W. Bush i 1991 indledte den første Golfkrig med en bomberegn over Bagdad, og han rådgav sin nære ven Richard Nixon både åndeligt og politisk. Han var den første prædikant, som fik tilladelse til at prædike på trinene foran Kongressen, og det var ham, der i midten af 1980’erne fik den dengang noget håbløse charlatan George W. Bush til at lægge flasken på hylden og påbegynde den personlige omvendelse, der endte med at gøre politikersønnen med det blakkede generalieblad til USA’s 43. præsident.